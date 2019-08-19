Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de havaya kurşun sıkan 4 maganda yakalandı
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Balıkesir'de havaya kurşun sıkan 4 maganda yakalandı

1 saat önce

Balıkesir ve ilçelerinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 4 maganda jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'de havaya kurşun sıkan 4 maganda yakalandı, System.String[]
Balıkesir ve ilçelerinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 4 maganda jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde; özellikle söz, nişan, düğünlerde havaya ateş açanlara karşı operasyon düzenledi. Bu kapsamda Gömeç'de E.Y.'nin almış olduğu alkolün etkisiyle kendisine ait ruhsatlı tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edilmiş olup, devriyeler marifetiyle şüpheli E.Y. yakalanmış, olayda kullanılan tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Savaştepe'de Ö.D.'nin kendisine ait ruhsatlı tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edilmiş olup, devriyeler marifetiyle şüpheli Ö.D. yakalanmış, olayda kullanılan tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı ve Karesi ilçesinde gölet yanında piknik yaparken tabanca ile havaya ateş edip kendilerini videoya çekip ve sosyal medyada yayınlayan 2 kişinin yapılan araştırma ve kimlik tespit çalışmaları sonunda İ.İ ve O.İ. olduğu tespit edilerek, söz konusu 2 kişi yakalandı. Bu olayda kullanılan 1 adet tabanca muhafaza altına alındı. Her üç olayda da yakalanan şüpheliler E.Y, Ö.D., İ.İ. ve O.İ. hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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