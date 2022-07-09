BALIKESİR - Hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak - Son Dakika
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BALIKESİR - Hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak

09.07.2022 13:12

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki Ali Demirarslan'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki Ali Demirarslan'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Ailesi, Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Demirarslan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Bağışlanan böbrekler ile karaciğer, aynı hastanede yaklaşık iki saat süren operasyonla alınarak, Bursa'ya gönderildi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli, 7 Temmuz'da geçirdiği beyin kanamasının ardından dün beyin ölümü gerçekleşen Ali Demirarslan'ın organlarının 3 hastaya nakledileceğini söyledi.

Şenveli, nakil bekleyen 3 hastanın sağlığına kavuşması için sol böbreğin Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sağ böbreğin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, karaciğerin ise Bursa Acıbadem Hastanesine gönderildiğini bildirdi.

Oğlunun organlarını da bağışlamış

Demirarslan ailesinin organ nakli konusunda duyarlılığına dikkati çeken Şenveli, "Organ nakli yapan hastamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 4 yıl kadar önce çocuklarının da bu şekilde beyin ölümü gerçekleşmiştir. Çocuklarının organlarını bağışlamışlardır. Birçok hastamıza can olmuştur. Şimdi de babası vefatında organlarını bağışladı. Şu anda 3 vatandaşımıza can olacaklar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BALIKESİR - Hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak - Son Dakika

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