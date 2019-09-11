Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de hayvan hırsızlığı
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Balıkesir'de hayvan hırsızlığı

8 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de hayvan hırsızlığı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Umurlar Mahallesi'nde M.İ'den 35 küçükbaş hayvan alan İ.B, M.Ç, K.E. ve M.E.K. para ödemeden plakasız bir araca binerek kaçtı.

Durumun ilçe jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu şüphelileri İvrindi'de yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B, M.Ç. ve K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.E.K. serbest bırakıldı.

Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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