Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
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Balıkesir'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

55 dakika önce

BALIKESİR'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimlerinde 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi, System.String[]
BALIKESİR'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimlerinde 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manyas, Gönen ve Bandırma ilçelerinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, makas atma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlalleri yapan araçlar havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlemler yapıldı. 287 aracın denetlendiği kontrollerde 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
Balıkesir, Güncel
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