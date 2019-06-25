Balıkesir'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
55 dakika önce
BALIKESİR'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimlerinde 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
BALIKESİR'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimlerinde 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Manyas
, Gönen
ve Bandırma
ilçelerinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, makas atma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlalleri yapan araçlar havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlemler yapıldı. 287 aracın denetlendiği kontrollerde 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.
- Balıkesir
İşleri bozulan iş adamı, girdiği çiğ börek işinde yok satıyor
İneklerini satıp manda yetiştirmeye başladı! Sütün litresini 10 liradan satıyor
TBF'den Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası
Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi