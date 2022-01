BALIKESİR'DE HER YIL BİNE YAKIN KİMSESİZ CAN DOSTLAR SAHİPLENDİRİLİYOR - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 170 bin metrekare alanda kurulu Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl yaklaşık bine yakın kimsesiz can dostların sahiplendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Teknikeri Murat Dalman, "Canları sokaklara bırakmayın. Bakamayacak durumdaysanız, bize haber verin. Her yıl yaklaşık 800 ile bine yakın hayvanı sahiplendiriyoruz. Getirin, sahiplendirelim" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017'de, İvrindi'deki 170 bin metrekare alanda Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu. Sokak hayvanlarının sağlık ve refah şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen merkezde her yıl yaklaşık 900 sokak hayvanı sahiplendiriliyor. Uyuz ve karantina ünitesi, röntgen odası, ameliyathanesi ile hazırlık ve bakım bölümleri bulunan tesiste yıllık ortalama bin 500 sokak hayvanı ve yaban hayatı içinde yaralanmış olan hayvanların tedavileri yapılarak doğal ortamlarına geri bırakılıyor. Yılda 6 bin sokak hayvanını kısırlaştırma işlemi yapılıyor. 'Vetbüs' adı verilen tam donanımlı otobüsle, Balıkesir'in 20 ilçesinde yerinde acil müdahale ve aşılama işlemleri de gerçekleştiriyor. Vetbüs, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarına karşı da 81 ile gönderilmek üzere hazır halde bekletiliyor.

20 İLÇEDEN SOKAK HAYVANLARI GELİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner teknikeri Murat Salman, 'Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, 20 ilçeden sokak hayvanlarının geldiğini söyledi. Milli Park ekiplerince doğadaki kuşlar da dahil yaban hayvanlarının da merkeze getirildiğini ifade eden Salman, sağlık muayeneleri tamamlandıktan sonra rahatsızlığı belirlenip gerekli operasyonların gerçekleştiğini anlatarak, "Yaklaşık 1 hafta 10 günlük süre boyunca can dostlarımızı burada misafir ediyoruz. Daha sonra 5199 sayılı kanun gereği geldiği ortama, tekrar doğal ortamlarına bırakılması için getiren ilçe belediyemize ve Milli Parklar görevlilerine teslim ediyoruz. Kalıcı bir sakatlığı olursa da doğal ortamda yaşamını sürdüremeyecek olan dostlarımızı, bakım evimizde daimi olarak misafir ediyoruz" dedi.

'EVCİL HAYVANINIZI SOKAĞA BIRAKMAYIN'

Bakım evinde yılda bine yakın değişen sayıda sahiplendirme işlemi yapıldığını belirten Murat Salman, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza buradan şöyle bir mesajımız olacak. Beslemiş olduğunuz can dostları, artık bakamayacak durumda olduğunuzda sokağa bırakmayın. Her yıl yaklaşık 800 ile bine yakın hayvanı sahiplendiriyoruz. Getirin, sahiplendirelim. Beslemiş olduğunuz kendi evcil hayvanınızı tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Getirmiş olduğunuz dostlarımız, siz teslim ettikten sonra artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir sokak hayvanı pozisyonuna düşüyor. Haftanın 6 günü, pazar günleri hariç saat 14.00 ile 16.00 arasında ziyaretçi kabul ediyoruz. Can dostlarımızın yeni ailelerine kavuşmalarını sağlıyoruz. Bakım evlerimizi ziyaret edebilir, sahiplenme yapabilirsiniz. Bizim buradaki sloganımız; 'Kısırlaştır, aşılat, yaşat.' Biz hep söylüyoruz, gelip bizden ücretsiz sahiplenme yapmanızı bekliyoruz. Bizler gibi tabi ki can dostlarımızın da en büyük temennisi yeni bir yuvaya, yeni bir aileye kavuşmak."