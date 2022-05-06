Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

06.05.2022 09:23

Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandıBALIKESİR Burhaniye ilçesinde, geleneksel Hıdırellez kutlaması Karınca Deresinde yapıldı.

Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, geleneksel Hıdırellez kutlaması Karınca Deresinde yapıldı. Dere kenarını dolduran her yaştan yüzlerce vatandaş dilek tutup suya taş atarken, kumlara dileklerini yazdı.

İlçenin içinden geçen Karınca Deresi kenarında geleneksel Hıdırellez coşkusu yaşandı. Hıdırellez parkında buluşan vatandaşlardan bazıları çay içip sohbet ederken, çok sayıda vatandaş da Karınca deresinde bir araya geldi. Dualar yaparak dilek tutan vatandaşlar çaya taş atarken, dilekler yerine gelir mi gelmez mi bilinmez ama Burhaniyeliler bu geleneği asırlardır yaşatıyorlar. Hukuk Fakültesine gitmek istediğini anlatan Begüm Özdemir, " Bu gün hukuk fakültesini istedim kendim için Ankara'da. Ayrıca Annem babama sağlık diledim. Taşlarımızı attık dualarımızı yaptık. Artık, Allah ne naip ederse o olur" dedi. Nejla Hanebakan da, "Anne babama ve yeni doğacak kardeşime sağlık diledi ve yeni bir iş dileğinde bulundum" diye konuştu. Bartu Özdemir ise, "Annem veya babamdan bir telefon istedim. Sonra akrabalarıma, kendime, anneme, babama hepsine sağlık diledim." dedi. Melek Şahin de, "Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Onu diliyorum. Ailem, dayım, yengem hepsi iyi olsunlar istiyorum. Ben onlara buradan mutluluk diliyorum" dedi.

Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı
Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı
Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı
Balıkesir'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

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Hıdırellez, Balıkesir, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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