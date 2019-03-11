Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu

Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 3 kişi, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunun marketinden ve bir evden hırsızlık yaptı.

Vatandaşların şikayetçi olması üzerine harekete geçen Gönen Denizkent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliklerini belirledi.

Z.İ. (20), H.L. (22) ve YK (21), jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edilen bir miktar para ile cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ve Z.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Gönen, Balıkesir, Güncel
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