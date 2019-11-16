Balıkesir'de hırsızlık operasyonu

Balıkesir'de, 5 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı yerlerde meydana gelen ikametten hırsızlık olayları ile Bandırma'da vatandaşları altın, döviz ve Türk parası alarak dolandırdığı ileri sürülen 5 şüphelinin adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 bin Avro, 2 çeyrek altın ve bir bilezik ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.