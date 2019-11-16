Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de hırsızlık operasyonu
Son Dakika Güncel Balıkesir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de hırsızlık operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de, 5 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de, 5 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı yerlerde meydana gelen ikametten hırsızlık olayları ile Bandırma'da vatandaşları altın, döviz ve Türk parası alarak dolandırdığı ileri sürülen 5 şüphelinin adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 bin Avro, 2 çeyrek altın ve bir bilezik ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camideki yardım kutusunda bulunan parayı çalan hırsızlardan müezzine: Hayırlı cumalar
Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 02:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de hırsızlık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]