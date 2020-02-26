Balıkesir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de hırsızlık operasyonu

10 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ve Havran ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ve Havran ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Burhaniye ve Havran ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının failinin yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Ekip, Havran'ın Büyükdere, Çamdibi, Kalabak mahalleleri ile Burhaniye'nin Kızıklı ve Börezli mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin E.E. olduğunu belirleyen ekip, zanlıyı Burhaniye'nin Börezli Mahallesinde gözaltına aldı.

E.E'nin evinde yapılan aramada 3 av tüfeği, bu tüfeklere ait 60 adet fişek ve değeri çalıntı olduğu tespit edilen mallar ele geçirildi.

E.E. ile çalıntı malları satın aldığı öne sürülen S.T. gözaltına alındı.

Burhaniye, Balıkesir, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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