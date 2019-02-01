Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu 17 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu 17 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir il genelinde yaptıkları operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu 17 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir il genelinde yaptıkları operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Balıkesir ili genelinde, Ayvalık, Altınova, Balya, Burhaniye, Kepsut, Susurluk ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi suç aletleri ve hırsızlık malzemeleri ile yakaladı. Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin TCDD, Türk Telekom' ait malzemeler ile çocuk parkında bulunan demir aksamlar, ev hırsızlığı, bakır tel, televizyon, saman balyası ve taş ocağından kompresör gibi malzeme çalmaktan işlem yaptı.

Hırsızlık olayından yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda B.D.A., B.K., C.B., K.M., A.M., G.K., Y.A., R.A., F.K., M.G., A.U., R.P., A.İ., İ.D., T.C.,S.Ç. ve Ç.Ç. hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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