Balıkesir'de Hırsızlık Operasyonu 17 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir il genelinde yaptıkları operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balıkesir il genelinde yaptıkları operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Balıkesir ili genelinde, Ayvalık, Altınova, Balya, Burhaniye, Kepsut, Susurluk ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 kişiyi suç aletleri ve hırsızlık malzemeleri ile yakaladı. Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin TCDD, Türk Telekom' ait malzemeler ile çocuk parkında bulunan demir aksamlar, ev hırsızlığı, bakır tel, televizyon, saman balyası ve taş ocağından kompresör gibi malzeme çalmaktan işlem yaptı.
Hırsızlık olayından yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda B.D.A., B.K., C.B., K.M., A.M., G.K., Y.A., R.A., F.K., M.G., A.U., R.P., A.İ., İ.D., T.C.,S.Ç. ve Ç.Ç. hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Hırsızlık Amacıyla Girdikleri Evde 5 Kişilik Aileyi Öldürüp Ateşe Veren Canilere Ceza Yağdı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar