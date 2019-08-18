Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de hırsızlık şüphelilerine polis operasyonu
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Balıkesir'de hırsızlık şüphelilerine polis operasyonu

38 dakika önce

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir'de hırsızlık şüphelilerine polis operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde geçen ay bir eve pencereden giren N.U, Ç.P, A.T. ve F.P, yatak odasındaki 25 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kaçtı.
Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek teknik takip yapan ekipler, bir ay süren çalışmalarının ardından şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Altıeylül, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:38 Kaynak: AA
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