Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Balıkesir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'de, cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de, cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu satışı yapılan iş yerlerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlı H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA

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