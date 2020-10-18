Balıkesir'de horoz kurtarma operasyonu - Son Dakika

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, bir inşaatın yeni atılan betonunu saplanan horozu itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uysal Bulvarı üzerinde bir sitenin yanındaki inşaatın temel betonuna saplanan horozu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, taze betona saplanan horozu kurtardı. Yara almadığı belirlenen horoz ekipler tarafından bırakıldı. - BALIKESİR