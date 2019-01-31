Balıkesir'de Hortum

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.



Ege Denizi üzerinde, ilçenin Altınova ve Küçükköy mahalleleri yakınında hortum oluştu.



İlçeye doğru yönelen hortum, Madra Barajı ve Kozak Yaylası mevkisinde gözden kayboldu.



Beraberinde şiddetli yağmur ve dolu yağışının da görüldüğü hortum, vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı.

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