Balıkesir'de hükümlünün öldürülmesinde ihmali olan görevliler ağır cezada yargılanacak - Son Dakika

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2 yıl önce hükümlü Ulaş Yurdakul'un öldürülmesinde ihmali olduğu öne sürülen görevli ve yetkililerin yargılanmasına devam edildi.

Kepsut Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, görevi ihmal suçundan tutuksuz yargılanan cezaevi yöneticileri ve gardiyanları olan sanıklardan Mustafa B, Mahmut O, İsmail K, Onur Y, Nizamettin A. katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıklar ihmallerinin bulunmadığını öne sürerek beraatlerini istedi.



Hakim, sanıkların suç vasfının "ihmalin kasten öldürmeye sebebiyet verme" şeklinde değişme ihtimaline binaen bu suçun delillerini takdir yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğuna hükmederek dosyanın Balıkesir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Haklarında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, suç vasfı değişirse 25 yıla kadar yargılanabilecek.

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2 yıl önce hükümlü olan Ulaş Yurdakul, başka bir hükümlü Nihat Şen tarafından dövülerek öldürülmüş, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Kepsut Cumhuriyet Savcılığı, olayda ihmali olduğu öne sürülen cezaevi görevlileriyle ilgili "görevi ihmal" suçundan dava açmıştı.