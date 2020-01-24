Balıkesir'de hükümlünün öldürülmesinde ihmali olan görevliler ağır cezada yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de hükümlünün öldürülmesinde ihmali olan görevliler ağır cezada yargılanacak - Son Dakika

Balıkesir'de hükümlünün öldürülmesinde ihmali olan görevliler ağır cezada yargılanacak

6 saat önce

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2 yıl önce hükümlü Ulaş Yurdakul'un öldürülmesinde ihmali olduğu öne sürülen görevli ve yetkililerin yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'de hükümlünün öldürülmesinde ihmali olan görevliler ağır cezada yargılanacak, System.String[]

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2 yıl önce hükümlü Ulaş Yurdakul'un öldürülmesinde ihmali olduğu öne sürülen görevli ve yetkililerin yargılanmasına devam edildi.

Kepsut Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, görevi ihmal suçundan tutuksuz yargılanan cezaevi yöneticileri ve gardiyanları olan sanıklardan Mustafa B, Mahmut O, İsmail K, Onur Y, Nizamettin A. katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıklar ihmallerinin bulunmadığını öne sürerek beraatlerini istedi.


Hakim, sanıkların suç vasfının "ihmalin kasten öldürmeye sebebiyet verme" şeklinde değişme ihtimaline binaen bu suçun delillerini takdir yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğuna hükmederek dosyanın Balıkesir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Haklarında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, suç vasfı değişirse 25 yıla kadar yargılanabilecek.

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2 yıl önce hükümlü olan Ulaş Yurdakul, başka bir hükümlü Nihat Şen tarafından dövülerek öldürülmüş, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Kepsut Cumhuriyet Savcılığı, olayda ihmali olduğu öne sürülen cezaevi görevlileriyle ilgili "görevi ihmal" suçundan dava açmıştı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Dört akademisyeni tabancayla vurarak öldüren sanık: Ben masumum, karıncayı bile incitemem Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de hükümlünün öldürülmesinde ihmali olan görevliler ağır cezada yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]