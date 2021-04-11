Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 69 sentetik ecza hap, 53,34 gram esrar, 10,20 gram metamfetamin, 6,95 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap, 8 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 640 lira para ele geçirildi.

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