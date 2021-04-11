Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Edremit, Erdek, Bigadiç, İvrindi, Gömeç ve Havran ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 69 sentetik ecza hap, 53,34 gram esrar, 10,20 gram metamfetamin, 6,95 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap, 8 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 640 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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