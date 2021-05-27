Balıkesir'de huzur operasyonlarında 26 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 10'u tutuklandı. Narkotik polisi de 7 uyuşturucu şüphelisini göz altına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde 26.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 52 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek ve 7,65 mm 36 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26/05/2021 tarihlerinde yapılan 6 ayrı çalışmada; Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Erdek ilçesinde 7 şüpheli şahıs yakalandı ve şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,04 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3,08 gram bonzai, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR