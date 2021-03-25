Balıkesir'de 'Huzur' operasyonlarında 35 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde asayiş ve uyuşturucu maddeye karşı huzur operasyonları düzenledi. Bu operasyonlarda toplam 35 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 24.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şahıs yakalanmış ve adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 134 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 24.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma, Ayvalık, Bigadiç ve Erdek İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 13 şahıs yakalanırken, yakalanan 13 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 3 adet sentetik ecza hap, 2,48 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar, 7,56 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR