Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de huzur operasyonu

21.07.2022 10:18
Balıkesir'de huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 148 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 148 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde huzur operasyonu düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi.

Ayrıca, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan uygulamada 130 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika

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