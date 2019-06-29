Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de huzur operasyonu
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Balıkesir'de huzur operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de huzur operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamu güvenliği ve düzeninin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı.
Ev, iş yeri ve şüpheli araçların yanı sıra metruk alanların narkotik köpekleriyle kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 431 kişi ile 54 yabancı uyruklunun Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı. Uygulama sonucu yaralama suçundan arandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, 6 araca 2 bin 42 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 53 noktada 137 ekipteki 503 polisin katıldığı uygulamada 3 bin 341 kişi ve 295 araç kontrol edilirken, 8 araç trafikten men edildi, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.
Kontrolü yapılan 15 araca ise 9 bin 163 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:59 Kaynak: AA
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