Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

31.03.2021 12:22
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri 10 aranan şahıs ve 17 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri 10 aranan şahıs ve 17 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, İzmir, Bursa, Edremit, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalanırken, 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs Adli Kontrol Kararı serbest bırakılmış, yakalanan 5 şahıs haklarında yapılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 39,99 gram metamfetamin 3,99 gram sentetik kannabinoid bonzai, 32 adet sentetik ecza hap, 11,97 gram, 1 adet boş şarjör ve 80 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 26 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Gömeç ve İvrindi İlçelerinde 30.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 10 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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