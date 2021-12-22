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Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

22.12.2021 16:18
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 85 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 85 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bandırma Edremit, Susurluk İlçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 1 adet havalı tüfek ve 12 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Bandırma, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 429 gram metamfetamin, 1 kilo 381 gram kubar esrar, 5 kök kenevir, 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 25 kilo 500 gram skunk, 6 adet cep telefonu, 1 adet dedektör, 3 adet dinleme cihazı, 3 adet kamera, 6 adet dürbün, 2 adet hassas terazi, 8 adet kesici delici alet 10 adet tabanca, 11 adet av tüfeği ile bu silahlara ait 235 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 55 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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