Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de huzur operasyonu

05.04.2022 17:16
Balıkesir'de huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 61 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 61 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

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Altıeylül, Balıkesir, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de huzur operasyonu - Son Dakika


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