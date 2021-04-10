Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı

10.04.2021 15:37
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 11 aranan şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 11 aranan şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde dün yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 11 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 14 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 34 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Gönen ve Sındırgı İlçelerinde 9 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlara tutuklandı ve 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda;14,61 gram metamfetamin, 279 adet sentetik ecza hap, 19 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Sultangazi Belediyesi, daha önce Sultangazi Belediyesi, daha önce "Spekülasyon" demesine rağmen yaşlı bakım merkezini satıyor "Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz         
14:45
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı         
13:47
Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti         
13:27
Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz         
12:47
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti         
10:54
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 15:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei