Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Huzur Operasyonu: 41 Gözaltı

Balıkesir'de Huzur Operasyonu: 41 Gözaltı

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 41 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de Huzur Operasyonu: 41 Gözaltı, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 41 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 1'i kayıp şahıs olmak üzere değişik suçlardan aranan 41 şahsı yakalandı. Jandarma ekipleri, hakkında yakalama kaydı bulunan 6 aracı da operasyonlarda ele geçirdi..

Operasyonlarda arama kaydı bulunan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Hakkında yakalama kaydı bulunan araçlar ise ilgili kurum veya kuruluşlara bilgi verilerek yediemin oto parklarına teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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