Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı

16.03.2022 14:16
Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan huzur uygulamasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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