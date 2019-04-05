Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Huzur ve Güven" Operasyonu

Balıkesir'de "Huzur ve Güven" Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen huzur ve güven operasyonunda, 1 kişi yakalandı.

Balıkesir'de
Balıkesir'de gerçekleştirilen huzur ve güven operasyonunda, 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesi Altınoluk-İskele Mahallesi'nde ikamet eden İ.B.K'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 7 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, saksılara ekili 43 kök kenevir bitkisi, 40 uyuşturucu hap, 3 gram skunk, 1 hassas terazi ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 madalyon ele geçirildi.


Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Huzur, Balıkesir, Güncel
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