Balıkesir'de "Huzur ve Güven" Operasyonu

Balıkesir
'de gerçekleştirilen huzur ve güven operasyonunda, 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit
ilçesi Altınoluk-İskele Mahallesi'nde ikamet eden İ.B.K'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 7 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, saksılara ekili 43 kök kenevir bitkisi, 40 uyuşturucu hap, 3 gram skunk, 1 hassas terazi ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 madalyon ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.