Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu

21.04.2022 13:44
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven operasyonlarında ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven operasyonlarında ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 27 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından, il genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 420 şahsa GBT uygulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tescilsiz motosiklet ele geçirildi. Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 900 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 73 araca 65 bin 814 lira idari para ceza uygulandı.

23 araç veya motosiklet de trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu

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Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu - Son Dakika


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