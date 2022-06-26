Balıkesir'de "huzur ve güven" uygulamasında 14 şüpheli yakaladı - Son Dakika
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Balıkesir'de "huzur ve güven" uygulamasında 14 şüpheli yakaladı

26.06.2022 14:19
Balıkesir'de "huzur ve güven" uygulamasında 14 şüpheli yakaladı

Balıkesir'de 513 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir'de 513 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri Karesi, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Susurluk, Erdek ve Gönen ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulama yaptı. 513 polisin ve 91 ekibin katıldığı uygulamada 266 umuma açık yer, 69 eğlence mekanı, 45 tekel büfesi, 86 kafe, 13 internet salonu, 56 park, 3 lunapark ve 258 ara sokak kontrol edildi.

Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, 4 tabanca, tüfek, 72 fişek ve 4.01 gr metamfetamin ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'huzur ve güven' uygulamasında 14 şüpheli yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de "huzur ve güven" uygulamasında 14 şüpheli yakaladı - Son Dakika
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