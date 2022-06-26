Polis ekipleri Karesi , Altıeylül , Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit , Havran , Susurluk , Erdek ve Gönen ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulama yaptı. 513 polisin ve 91 ekibin katıldığı uygulamada 266 umuma açık yer, 69 eğlence mekanı, 45 tekel büfesi, 86 kafe, 13 internet salonu, 56 park, 3 lunapark ve 258 ara sokak kontrol edildi.

Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 'huzur ve güven' uygulamasında 14 şüpheli yakaladı - Son Dakika

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