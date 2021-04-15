Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor - Son Dakika

Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor

15.04.2021 09:59

Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor Hayırseverliği ile örnek olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iftar yemeği geleneği 20 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor

BALIKESİR - Hayırseverliği ile örnek olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iftar yemeği geleneği 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. İftar çadırı ile başlayan gelenek iki yıldan bu yana pandemi nedeniyle evlere taşınıyor.

Mahalle muhtarları işbirliği ile tespit edilen yaşlı, ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlara günlük olarak iftar yemekleri kaplarla Sındırgı belediyesi personeli tarafından evlerine kadar teslim ediliyor. Gündüz başlayan mesai iftar yemekleri evlere kadar teslim edilinceye dek devam ediyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl başlayan uygulama pandeminin devam etmesi nedeniyle bu yılda devam ediyor. Günlük olarak 500'e yakın vatandaşa iftar yemekleri teslim ediliyor. Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.

20 yılı aşkın süredir iftar sofraları kuruluyor

20 yılı aşkın süredir İftar geleneğini sürdürdüklerini ancak iki yıldan bu yana iftar sofralarını evlere taşıdıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı'da bir geleneği 20 küsur yıldan beri yaşatıyoruz. Yani iftar veriyoruz. İftarımızı zamana göre, duruma göre değiştirebiliyoruz da. Evet şimdiye kadar çadırla bu işi görüyorduk. Yolcusuna, Sındırgı'da kalanına, fakirine, fukarasına çadır marifeti ile ulaşmaya çalışıyorduk. Ama bu yıl geçen yıl da dahil olmak üzere, 2 yıldan beri pandemi sebebiyle evlerimize servis yapıyoruz. Yani yaşlı gelemeyen insanlarımızı muhtarlarımız aracılığı ile tespit ettik. Merkez ve merkeze yakın olan yerlerde, ya da almak isteyen uzak köylerimizde de olsa onlara şu anda 400-500 kişilik yemek hazırlıyoruz. Evlerine ulaştırıyoruz. İftar yemeklerinde belediyemiz olarak bütçemizden bir şey harcamıyoruz. İhale ile belirlenen bir esnaf kardeşimiz günlük yemeği yapıyor, o günün ücreti de çoğunlukla bir kişi tarafından karşılanıyor. Yani hayırseverleri biz aslında hayra davet ederek, iftar yemeğinde buluşturmuş oluyoruz. Rabbim onlardan da razı olsun" dedi.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen iftar yemeği dağıtımının bütçesi de hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. İhale kapsamında ilçedeki esnaflardan biri tarafından yapılan yemeklerin maliyeti Hayır yapmak isteyen vatandaşların bağışları ile karşılanarak günlük olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İlçedeki esnaflar da uygulamaya destek veriyor. Yemek yapan esnaflar kar amacı gütmeden en düşük maliyetle destek olurken, ilçe de bulunan fırınlar da günlük ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor
Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor

iftar yemeği, Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de iftar geleneği kapı kapı devam ediyor - Son Dakika


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