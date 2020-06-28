Balıkesir'de iki bina karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de iki bina karantinaya alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebdirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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