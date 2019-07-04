Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Nedim Demirbaş idaresindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde, Lütfü Mert'in kullandığı 10 YH 270 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Demirbaş ve Mert ile araçlarda bulunan Sevim Demirbaş ve Habibe Mert yaralandı.
Araçta sıkışan Habibe Mert, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:15 Kaynak: AA
Ören Mahallesi, Burhaniye, Balıkesir, Güncel
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