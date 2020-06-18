Balıkesir'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kişinin ölümü 4'ü ağır 8 kişinin de yaralanmasıyla son bulan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 28 kişi mahkemeye sevk edildi.

Balıkesir'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kişinin ölümü 4'ü ağır 8 kişinin de yaralanmasıyla son bulan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 28 kişi mahkemeye sevk edildi.

15 Haziran akşamı kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgaya karışan 28 kişiden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilenlerden 21'i ise alınan ifadelerinin ardından salıverildi.

Geriş Mahallesi'de şehirler arası otobüs terminalinin arkasındaki Bahçe Sokak üzerinde bulunan bir zeytinlikte Cumhuriyet ve Geriş mahallelerinden iki grup gencin kız meselesi yüzünden karşı karşıya gelerek silahların ateşlendiği kavgada yaralanan Avni Özgülen (27) ile Mehmet İman (21), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Avni Özgülen Geriş, Mehmet İman ise Börülceköy mezarlığına defnedildi. Yaralıların 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerden F.G. (21), U.E. (17), H.T (25), H.E. (25) ve H.C. (19) tutuklandı. İki kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burhaniye, Balıkesir, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:59 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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