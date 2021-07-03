Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 34 BDV 845 plakalı otomobil, Balıkesir- Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Ö.C. yönetimindeki 34 PY 6390 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, K.Ç'nin aracında bulunan 89 yaşındaki Emine O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlarda bulunan üç kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son Dakika

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti

Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti

Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu