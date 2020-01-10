Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Dikme (47) idaresindeki 34 LH 881 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolu Tellikavak mevkisinde, İsmail Yurtsever (55) yönetimindeki 35 AGT 799 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtaki İsmail Yurtsever ve eşi Nazan Yurtsever (56) ile diğer araç sürücüsü ve Hanife Basmacı (84) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:48 Kaynak: AA
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