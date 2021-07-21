Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bandırma- Erdek kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 NE 500 plakalı otomobille karşı yönden gelen 45 EM 152 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan iki kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak diğer yaralılarla Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.