Balıkesir'de ikinci deprem
6 saat önce
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.24'de ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Altıeylül'de saat 23.14'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
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