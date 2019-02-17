Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de İkinci Tanzim Satış Toygar'da Açıldı

Balıkesir'de İkinci Tanzim Satış Toygar'da Açıldı

20 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi TTM'den sonra Balıkesir'e ikinci tanzim satış mağazasını Toygar mahallesinde açtı.

Balıkesir'de İkinci Tanzim Satış Toygar'da Açıldı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi TTM'den sonra Balıkesir'e ikinci tanzim satış mağazasını Toygar mahallesinde açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir'in ilk tanzim satış noktası dün Toplu Taşıma Merkezinde (TTM) Başkan Zekai Kafaoğlu'nun iştirakiyle hizmete girdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tanzim satış mağazasının ikincisi ise bugün Toygar mahallesinde açıldı. 'Üreticiden, Tüketiciye Doğrudan Sebze' sloganıyla açılan tanzim satış merkezlerinde patates 2 TL, soğan 2 TL, domates 3 TL, marul 2 TL, beyaz lahana 4 TL, kırmızı lahana 3 TL, karnabahar 3,5 liradan satışa sunuluyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün yaptığı açıklamada, "TTM'de açılan tanzim satış mağazamıza dün vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile bugün de Toygar mahallesinde tanzim satış alanımızı oluşturduk ve vatandaşlarımıza ucuz sebze ve meyveyi üreticilerden alarak, vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Balıkesir il merkezinde 3. tanzim satış mağazamızı Gümüşçeşme mahallesinde açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim

Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber! Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 12:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de İkinci Tanzim Satış Toygar'da Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]