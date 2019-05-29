Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "ilk kurşun"un 100'üncü yılı
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Balıkesir'de "ilk kurşun"un 100'üncü yılı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda işgal güçlerine karşı Batı Cephesi'nde Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172'nci Alay tarafından "ilk askeri kurşun"un atılmasının 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir'de
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda işgal güçlerine karşı Batı Cephesi'nde Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172'nci Alay tarafından "ilk askeri kurşun"un atılmasının 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce verilen bu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturduğunu söyledi.
Ergin, Milli Mücadele'nin başlangıcına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Ne mutludur ki bizlere tarih bu topraklar üzerinde böyle bir olaya tanıklık etmiştir. Bizler, bu önemli günün 100'üncü yılını kutlamaktan onur duyuyoruz. 100'üncü yılında olduğumuz bu gün, Ayvalık ve Türkiye için çok önemlidir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından İstiklal İlkokulu Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.
Daha sonra Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve katılımcılar, Cunda Vapur İskelesi karşısındaki tarihi bir binada "Balıkesir'de Milli Mücadele" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Serginin ardından Cunda Adası'na geçen protokol üyeleri ve beraberindekiler, Milli Mücadele döneminde düşmana ilk kurşunu sıkan Ali Çetinkaya'nın anıtı önünde yapılan törene de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:27 Kaynak: AA
Ali Çetinkaya, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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