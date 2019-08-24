Balıkesir'de inşaat demirlerinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat demirlerinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:30 Kaynak: AA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat demirlerinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Edincik Mahallesi'ndeki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nin inşaatında kullanılmak üzere taşeron firma tarafından alana tırla inşaat demiri götürüldü.
Tırdan vinçle indirilirken kayan demirlerin altında kalan Orçun Demir (23), ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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