Balıkesir'de İnşaat Malzemeleri Çalan 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir
'de, inşaat malzemeleri çalan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 2. Sakarya Mahallesi
'nde durumundan şüphelendikleri M.K, S.A ve G.A'yı takibe aldı.
Ekipler, mahallede yapımı devam eden bir inşaattan hırsızlık yapan M.K, S.A ve G.A'yı suçüstü yakaladı.
Daha önce de 14 ayrı inşaattan hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.K ve S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken G.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.