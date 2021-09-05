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Balıkesir'de inşaatta çöpler yandı, söndürmeye çalışan kişi de yandı - Son Dakika

Balıkesir'de inşaatta çöpler yandı, söndürmeye çalışan kişi de yandı

05.09.2021 20:58
Balıkesir'de inşaatta çöpler yandı, söndürmeye çalışan kişi de yandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tutuşan çöpleri söndürmeye çalışan bir kişi yanarak yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tutuşan çöpleri söndürmeye çalışan bir kişi yanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Akçay Mahallesi 205. Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatta bilinmeyen nedenle çöpler tutuştu. Bu sırada çöpleri söndürmeye çalışan kişide yandı. Görenlerin ihbarı üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de inşaatta çöpler yandı, söndürmeye çalışan kişi de yandı

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de inşaatta çöpler yandı, söndürmeye çalışan kişi de yandı - Son Dakika


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