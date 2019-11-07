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Balıkesir'de "İnsan Yönetimi Zirvesi"

6 saat önce

Balıkesir İnsan Yönetim Platformu (BALİP) tarafından, "İnsana Dokunmak" sloganıyla düzenlenen "Balıkesir 1. İnsan Yönetim Zirvesi", gerçekleştirildi.

Balıkesir'de

Balıkesir İnsan Yönetim Platformu (BALİP) tarafından, "İnsana Dokunmak" sloganıyla düzenlenen "Balıkesir 1. İnsan Yönetim Zirvesi", gerçekleştirildi.

Balıkesir Sanayi Odası'nda, sunumlar eşliğinde 13 konuşmacının insan yönetiminin sermaye ve firmalara katkılarını anlatacağı etkinliğe, iş dünyası temsilcileri katıldı.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir firmada insan sermayesinin oluşmasının mevcut performansın artmasını sağlayan önemli bir faktör olduğunu söyledi.


Personelini doğru ve etkili bir şekilde yöneten firmaların ulusal ve uluslararası pazarda rekabette daha üstün olduğunu belirten Eğinlioğlu, "İnsan yönetimi ve işletmelerin başarı performansı ele alındığında son yıllarda yapılan tüm değerlendirmeler, kapsamlı insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini uygulayan işletmelerin yüksek performansa sahip olduklarını, dolayısıyla da rekabet ortasında ön plana çıktıklarını göstermektedir." diye konuştu.

Başarıya ulaşmada personelin doğru ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi, desteklenmesinin önemini vurgulayan Eğinlioğlu, şunları kaydetti:

"İşletmenin belirlemiş olduğu hedefler ile personelin bir uyum oluşturarak rekabet ortamında ciddi bir avantaj sağlaması ve bu avantajın sürekli hale getirilmesi, başarı için etkili olmaktadır. Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet ortamının üstün olma ve insan yönetimi arasındaki bu ilişki her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin zorlu pazarlarda ayakta kalmak ve tutunabilmek için rakiplerine karşı üstün olma, plan ve stratejilerini bu doğrultuda geliştirme konusunda çalışmalar yapması gereği kaçınılmazdır."

Zirveye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BEST insan Kaynakları Müdürü ve PERYÖN Güneymarmara Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Orhan Sönmez, Consulta Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin de konuşma yaptı.

Balıkesir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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