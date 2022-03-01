Balıkesir'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Balıkesir'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

01.03.2022 17:08
Balıkesir'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kasasından para çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kasasından para çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Bandırma Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun market kısmına giren S.K. (30), içeride kimsenin olmadığı fark edince para kasasına yöneldi.

Çekmeceleri kontrol eden S.K, para kasasından 300 lira ve sigara alarak kaçtı.

Hırsızlığı fark eden çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İş yeri kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek kısa sürede yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde S.K'nin markete girerek kasadan para alıp kaçtığı görülüyor.

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Akaryakıt, Balıkesir, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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