Balıkesir'de işçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de işçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi yapan minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi yapan minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan 10 AEM 464 plakalı minibüs, Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi kavşağı mevkisinde bir tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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