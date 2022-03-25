Balıkesir'de "İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı" başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de "İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı" başladı

25.03.2022 16:57
Balıkesir'de "İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı" başladı

Balıkesir'de işgücü niteliğini artırmak, potansiyelini geliştirmek ve yeni istihdam stratejileri geliştirmek amacıyla, kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileriyle yatırımcıların katıldığı "İşimiz Balıkesir Çalıştayı" düzenleniyor.

Balıkesir'de işgücü niteliğini artırmak, potansiyelini geliştirmek ve yeni istihdam stratejileri geliştirmek amacıyla, kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileriyle yatırımcıların katıldığı "İşimiz Balıkesir Çalıştayı" düzenleniyor.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte 9 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu söyledi.

Kentteki istihdam potansiyelinin artışına dikkati çeken Yılmaz, "Önce İzmir- İstanbul Otobanı ve Osmangazi Köprüsü sonra da 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Artık 'Altın Çember' tamamlanıyor. Çemberin etkisi o kadar büyük olacak ki Balıkesir'e talebi getirecek. Suyumuzu, havamızı, istihdam alanlarımızı biz yönetebilecek miyiz? Her zaman söylediğim bir şey var geçici destekler kalıcı kösteklere neden olur. O yüzden yatırım yaptığınız işlerde hep uzun vadeli düşünün. O gün yaptığınız iş günü kurtarır ama yıllarınızı daha sonra mahveder." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Balıkesir'i daha ileriye taşımaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz nereye gitsek hep Balıkesir'in ne kadar güzel bir şehir olduğundan, potansiyelinden ve gelişime açık olduğundan bahsediyorlar. Şehrimizin potansiyelin doğru değerlendirebilirsek şehrimizi geleceğe taşıyabiliriz. Balıkesir'in gelecekte alacağı göç açısından potansiyeli çok yüksek bir il." dedi.

Konuşmaların ardından alanında uzman kişilerce sunumlar gerçekleştirildi.

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Balıkesir, İstihdam, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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