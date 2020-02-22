Balıkesir'de itfaiyeciler güne dua ile başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de itfaiyeciler güne dua ile başlıyor - Son Dakika

Balıkesir'de itfaiyeciler güne dua ile başlıyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'nde mesai dua ile başlıyor.

Balıkesir'de itfaiyeciler güne dua ile başlıyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'nde mesai dua ile başlıyor.


Geçmişten gelen bu adeti sürdürdüklerini belirten İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş, "Biz burada 7/24 esasına göre çalışıyoruz. 24/48 vardiyalarımız var. Sabahları arkadaşlarla önce duamızı ediyoruz. Evine giden arkadaşlarımız dua ile gidiyor. Göreve başlayan arkadaşlarımızda dua ile işe başlamış oluyor. Bunun bize huzur getirdiğine ve çok fayda sağladığına inanıyoruz. Onun için bu duayı her gün yapıyoruz. Gelenek haline getirdik. 60 bin nüfuslu Burhaniye'de 31 arkadaşımızla görev yapıyoruz. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya alışıyoruz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz" dedi.


Çavuş Ramazan Ayvaz da, "Biz buraya sabahleyin geldiğimizde işimize dua ile başlıyoruz. Dua ile başlayıp bu ocakların dua ile güç bulduğuna inanıyoruz. Arkadaşlarla hep beraber fedakarca çalışıyoruz" diye konuştu.


Er Okan Namlı ise "İşimizde 7/24 çalıyoruz. Her sabah dua ile başlıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp

Son Dakika Haberleri
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de itfaiyeciler güne dua ile başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]