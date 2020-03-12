Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu - Son Dakika

Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu

6 saat önce

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği "6.Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde bu yıl aralarında Yusuf İslam'ın da bulunduğu 500 kişi layık görüldü.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla düzenlediği "6.Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde bu yıl aralarında Yusuf İslam'ın da bulunduğu 500 kişi layık görüldü. İyilik Ödülleri'ne Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahiplerinin yardımına adet Hızır gibi yetişmesiyle yüreklerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile Görme Engelli Gazeteci Namık Tuncel'e ödülleri Ayvalık İlçe Müftüsü Emre Önal tarafından verildi.

Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yusuf İslam, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:37 Kaynak: AA
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