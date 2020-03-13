Balıkesir'de

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile görme engelli gazeteci Namık Tuncel, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın ödülüne layık görüldü.

Ayvalık'ta ihtiyaç sahibi insanlara en zor anlarında koşarak elinden gelen maddi ve manevi anlamda her türlü desteği vermesiyle tanınan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Cavlı ile toplumda engelli realitesinin farkındalığına yönelik verdiği gönüllü eğitim çalışmalarının yanı sıra bu yönde yaptığı yayınlarla dikkati çeken görme engelli gazeteci Tuncel, "iyilik ödülü" sahibi oldu.

Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in ödüllerini Şefkat Evleri Derneği'ne yönelik gerçekleştirdiği ziyarette teslim etti.