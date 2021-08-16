Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve 7 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 13-14 ve 15 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR